Роспотребнадзор: лагерь «Горный орлёнок» закрыт после массового отравления детей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Детский лагерь «Горный орлёнок» на Алтае был временно закрыт после того, как находящиеся в нём ребята заболели острой кишечной инфекцией. Всего в учреждении отдыхали 354 ребёнка, сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Республики Алтай.

«В ходе проведения эпидрасследования выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований. Причина возникновения очага ОКИ устанавливается. Все дети с признаками заболевания госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние детей оценивается как удовлетворительное», - говорится в публикации ведомства.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Сообщается о 69 случая обнаружения острой кишечной инфекции, из которых 67 у детей в возрасте от 7 до 17 лет. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, ведомство предложило родителям пострадавших детей юридическую поддержку.

Ранее KP.RU сообщил, что дюжина детей была госпитализирована в Туапсинском районе Краснодарского края после купания в море, несмотря на действовавший тогда запрет.