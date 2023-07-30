Пушилин поручил наградить экипаж танка, остановивший колонну бронетехники ВСУ Фото: Иван ВИСЛОВ

Накануне один российский танк сумел остановить атаку Вооруженных сил Украины, в которой приняли участие восемь единиц натовской техники. Случай привлек широкое внимание - вскоре экипаж танка будет награжден государственными наградами. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

— С учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется, — говорится в сообщении.

Также он отметил, что командир данной дивизии имеет и самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере Донецкой Народной Республики.

Ранее KP.RU подробно рассказывал об эпичном сражении российского танка против бронетанковой колонны ВСУ, из которого победителем вышел именно российский экипаж. Помимо этого появились и кадры боя, снятые с беспилотника.