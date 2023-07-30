Марш против поставок оружия Украине прошёл в Амстердаме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Амстердаме состоялось шествие противников поддержки Украины, которые выступили за начало мирных переговоров, и против поставок оружия Киеву. В марше приняли участие несколько сотен человек, о чём сообщило агентство ТАСС.

«Поставки вооружения лишь приведут к большему числу жертв среди и русских, и украинцев. Более того, вооружённое противостояние может распространиться на Нидерланды, всю Европу и даже выйти за её пределы. А мы не хотим третьей мировой войны», - заявила одна из организаторов марша Петра Оттенхоф.

Оттенхоф также подчеркнула, что все собравшиеся на площади Дам люди верят в то, что стороны смогут прийти к миру путём диалога, и поддерживают только такое развитие конфликта на Украине. Другие страны, уверены демонстранты, должны сохранять нейтралитет, и ограничиваться поставками гуманитарной помощи.

«Однако мир в данном случае будет подразумевать капитуляцию киевского режима. У них заканчивается оружие, и у НАТО истощаются запасы для поставок Украине. Поэтому все дело идет к тому, что Россия разгромит то, что осталось от украинской армии», - заявил историк Кейс ван дер Пейл.

Демонстранты несли не только белые флаги, но и флаги Российской Федерации, а также плакаты, на которых были написаны призывы к миру с Россией.

Ранее KP.RU сообщил, что в апреле 2023 года прошла первая акция против поставок оружия Украине, возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.