Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев поздравили моряков-североморцев с Днем ВМФ и 290-летием со дня образования Северного флота

Фото: gov-murman.ru

Верховный главнокомандующий, Президент России Владимир Путин обратился к морякам и гостям праздника во время онлайн-трансляция из Санкт-Петербурга, где президент принимал главный военно-морской парад страны.

«На протяжении веков наш флот был и остаётся несокрушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой. Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ. Сегодня мы поздравляем отважные экипажи кораблей и подводных лодок, бесстрашных лётчиков морской авиации, личный состав её наземных служб, мужественных бойцов береговых войск, нашу дерзкую морскую пехоту. С благодарностью преклоняемся перед всеми поколениями русских корабелов, флотоводцев и моряков. Их блестящая выучка, верность долгу и Родине, профессионализм и талант во многом определили великую судьбу России», – сказал президент.

Поздравляя воинов-североморцев с праздником, Андрей Чибис подчеркнул, что жители Мурманской области гордятся Северным флотом – самым мощным флотом нашей страны. Губернатор поблагодарил моряков за успешное выполнение всех поставленных задач и в Мировом океане, и в рамках специальной военной операции.

«Мы гордимся доблестью и честью наших военнослужащих, и тем, как они действуют, выполняя задачи. С огромным уважением мы относимся к семьям, близким, всем тем, кто ждёт их дома, помогая им и переживая за них. Для нас большая честь помогать и заботиться о наших военнослужащих. Дорогие воины-североморцы, ветераны и семьи! Желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всем. Вы – наша гордость! С праздником, дорогие друзья, с Днём Военно-Морского флота!» – отметил глава региона.

Главе Североморска Олегу Прасову Андрей Чибис вручил Почётный знак о присвоении столице Северного флота звания «Город морской доблести».

Командующий Северным флотом Александр Моисеев в своем обращении к морякам, к жителям и гостям города поздравил ветеранов, военнослужащих и гражданских специалистов Северного флота, а также их семьи.

«Служба на флоте – это призвание. Она всегда была уделом сильных и мужественных людей. Именно здесь традициями стали флотское братство, взаимовыручка, презрение к трудностям, беззаветное служение своему Отечеству», – сказал адмирал.

Военнослужащие Северного флота прошли парадным маршем по Приморской площади. Затем участники торжеств возложили к подножию монумента героям-североморцам цветы и венки, почтив память павших за Отечество моряков минутой молчания.

Далее в акватории Кольского залива прошел военно-морской парад.

Морские пехотинцы во время военно-спортивного праздника продемонстрировали боевые возможности. Для гостей работала выставка вооружения и военной техники и была организована концертная программа.

Праздник завершится в 22:00 салютом и фейерверком в честь Дня ВМФ и 290-летия со дня образования Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота.