Блинкен назвал угрозу ядерной войны не более опасной, чем изменения климата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза ядерной войны не более опасна, чем проблемы изменения климата по всему миру. По его словам, Вашингтон считает эти риски одними из самых актуальных. Об этом Блинкен сообщил в эфире австралийской программы 60 minutes.

«Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть некоторые вещи, которые находятся в центре внимания, включая потенциальный конфликт. Но, без сомнения, изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех нас», - говорит Блинкен.

Тем не менее, госсекретарь подчеркнул, что хоть изменение климата и считается в Штатах одной из важнейших проблем - о существовании других забывать нельзя, и в контексте сравнения ядерной войны и климата Блинкен видит необходимость в «многозадачности».

Ранее KP.RU сообщил, что происходит с климатом на нашей планете, из-за чего Москву заливает тропическими ливнями, а средиземноморье полыхает в ужасных пожарах.