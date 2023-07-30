Губернатор Голубев: Беспилотник упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом, фото: правительство Ростовской области

В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В результате его падения оказался повреждён частный жилой дом, а также автомобиль. О происшествии рассказал в своих социальных сетях губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль», - написал Голубев.

Как подчеркнул губернатор, к месту происшествия уже отправлена бригада скорой помощи, однако сообщений о пострадавших пока не поступало. На месте работают специалисты Министерства обороны России, которые устанавливают принадлежность рухнувшего беспилотника.

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