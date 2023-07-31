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НовостиПолитика31 июля 2023 0:39

Американский режиссер Стоун разоблачил ложь западной пропаганды о Путине

Автор документального фильма о Путине американец Стоун назвал «прискорбной трагедией» искажение восприятия российского президента пропагандистской машиной США
Мария ПАВЛОВА
Режиссер из США Оливер Стоун назвал "трагедией" искажение образа Путина западной пропагандой.

Режиссер из США Оливер Стоун назвал "трагедией" искажение образа Путина западной пропагандой.

Фото: REUTERS

Американская пропаганда искажает образ президента Российской Федерации Владимира Путина. Такое мнение высказал режиссер Оливер Стоун.

«Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия», - сказал Стоун в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда, добавив, что не заметил «воинственности» в поведении российского лидера во время работы над документальным фильмом о Путине в 2017 году.

Напомним, в 2017 году режиссер из США Оливер Стоун выпустил четырехсерийный документальный фильм о российском президенте Владимире Путине, в котором попытался выйти за пределы царящих в западном мире шаблонов.

Ранее заявления Оливера Стоуна в социальных сетях, где говорится о причастности США к свержению Януковича и государственному перевороту на Украине, вызвали бурю негодования в правительственных кругах и на режиссера обрушили сильнейший медиашторм.