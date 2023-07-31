Американский режиссер Стоун разоблачил ложь западной пропаганды о Путине

Режиссер из США Оливер Стоун назвал "трагедией" искажение образа Путина западной пропагандой. Фото: REUTERS

Американская пропаганда искажает образ президента Российской Федерации Владимира Путина. Такое мнение высказал режиссер Оливер Стоун.

«Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия», - сказал Стоун в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда, добавив, что не заметил «воинственности» в поведении российского лидера во время работы над документальным фильмом о Путине в 2017 году.

Напомним, в 2017 году режиссер из США Оливер Стоун выпустил четырехсерийный документальный фильм о российском президенте Владимире Путине, в котором попытался выйти за пределы царящих в западном мире шаблонов.

Ранее заявления Оливера Стоуна в социальных сетях, где говорится о причастности США к свержению Януковича и государственному перевороту на Украине, вызвали бурю негодования в правительственных кругах и на режиссера обрушили сильнейший медиашторм.