Пять человек пострадали при стрельбе на парковке в США

Пятеро пострадали при стрельбе на парковке в США. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Пять человек ранены при стрельбе в торговом центре в американском штате Мичиган. Об этом сообщает телеканал CNN.

Сообщается, что стрельба произошла на парковке торгового центра. Самому младшему из пострадавших 16 лет, самому старшему – 26. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Полицейские задержали нескольких человек, у них изъяли огнестрельное оружие.

Напомним, 30 июля на улице Александровской в Таганроге неизвестный открыл стрельбу, а потом заперся в ближайшем магазине.

Ранее в Вашингтоне девять человек, отмечавших День независимости Соединенных Штатов, пострадали во время стрельбы в ночь на 5 июля. Некоторые из пострадавших были госпитализированы. Сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из черного внедорожника. Он подъехал к толпе, которая отмечала День независимости, и начал стрелять по людям.