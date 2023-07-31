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НовостиВ мире31 июля 2023 2:35

Пять человек пострадали при стрельбе на парковке в США

Двое госпитализированы в тяжелом состоянии
Мария ПАВЛОВА
Пятеро пострадали при стрельбе на парковке в США.

Пятеро пострадали при стрельбе на парковке в США.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Пять человек ранены при стрельбе в торговом центре в американском штате Мичиган. Об этом сообщает телеканал CNN.

Сообщается, что стрельба произошла на парковке торгового центра. Самому младшему из пострадавших 16 лет, самому старшему – 26. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Полицейские задержали нескольких человек, у них изъяли огнестрельное оружие.

Напомним, 30 июля на улице Александровской в Таганроге неизвестный открыл стрельбу, а потом заперся в ближайшем магазине.

Ранее в Вашингтоне девять человек, отмечавших День независимости Соединенных Штатов, пострадали во время стрельбы в ночь на 5 июля. Некоторые из пострадавших были госпитализированы. Сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из черного внедорожника. Он подъехал к толпе, которая отмечала День независимости, и начал стрелять по людям.