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НовостиПолитика31 июля 2023 4:23

Российские войска пресекли попытки ВСУ закрепиться на Южнодонецком направлении

Несколько боевиков противника взяты в плен
Роман ПОЛОСИКОВ
Российские войска пресекли попытки ВСУ закрепиться на Южнодонецком направлении

Российские войска пресекли попытки ВСУ закрепиться на Южнодонецком направлении

Фото: Александр КОЦ

На Южнодонецком направлении подразделения группировки «Восток» сорвали попытки Вооруженных сил Украины закрепиться на севере населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

— На Южнодонецком направлении передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии продолжают отражать попытки противника, пытающегося закрепиться в северных районах Старомайорского, — заявил Чехов.

Также он отметил, что ВСУ несут значительные потери, а несколько украинских боевиков удалось взять в плен. Помимо этого удалось пресечь две попытки противника провести разведку боем на Запорожском направлении. Они предприняли их в районе населенных пунктов Работино и Приютного, где также понесли потери и отступили.

Ранее стало известно, что российские подразделения выбили ВСУ с большинства позиций в селе Старомайорское. У противника не получилось окопаться там, а ВС РФ перешли в контрнаступление.