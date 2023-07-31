Российские войска пресекли попытки ВСУ закрепиться на Южнодонецком направлении Фото: Александр КОЦ

На Южнодонецком направлении подразделения группировки «Восток» сорвали попытки Вооруженных сил Украины закрепиться на севере населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

— На Южнодонецком направлении передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии продолжают отражать попытки противника, пытающегося закрепиться в северных районах Старомайорского, — заявил Чехов.

Также он отметил, что ВСУ несут значительные потери, а несколько украинских боевиков удалось взять в плен. Помимо этого удалось пресечь две попытки противника провести разведку боем на Запорожском направлении. Они предприняли их в районе населенных пунктов Работино и Приютного, где также понесли потери и отступили.

Ранее стало известно, что российские подразделения выбили ВСУ с большинства позиций в селе Старомайорское. У противника не получилось окопаться там, а ВС РФ перешли в контрнаступление.