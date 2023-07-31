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НовостиОбщество31 июля 2023 5:24

«ГЛОНАСС» проводит тесты российских трекеров для мониторинга полетов беспилотников

Это решение может упростить использование дронов
Роман ПОЛОСИКОВ
«ГЛОНАСС» проводит тесты российских трекеров для мониторинга полетов беспилотников

«ГЛОНАСС» проводит тесты российских трекеров для мониторинга полетов беспилотников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ГЛОНАСС» начал проводить тесты российских трекеров для мониторинга полетов беспилотников. Они могут позволить упростить использование дронов, поскольку таким образом надзорные органы могут в реальном времени следить за дронами. Об этом рассказали РИА Новости со слов гендиректора компании Алексея Райкевича.

— Мы начали тестирование российских трекеров для мониторинга полетов авиабеспилотников. Дроны оснащены аппаратурой спутниковой навигации трех отечественных производителей, — рассказал Райкевич.

Первые тесты проходят в Томской области в рамках экспериментального правового режима. Трекеры могут повысить безопасность, а также расширить возможности беспилотников в ряде сфер экономики России.

При этом гендиректор отметил, что из-за имеющегося у компании опыта, в случае успешных тестов, эту технологию можно будет запустить максимально быстро.

Ранее стало известно, что в Самарской области планируют запустить производство беспилотников уже в 2023 году. Выпуском и тестированием будет заниматься федеральное предприятие.