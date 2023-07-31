«ГЛОНАСС» проводит тесты российских трекеров для мониторинга полетов беспилотников Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ГЛОНАСС» начал проводить тесты российских трекеров для мониторинга полетов беспилотников. Они могут позволить упростить использование дронов, поскольку таким образом надзорные органы могут в реальном времени следить за дронами. Об этом рассказали РИА Новости со слов гендиректора компании Алексея Райкевича.

— Мы начали тестирование российских трекеров для мониторинга полетов авиабеспилотников. Дроны оснащены аппаратурой спутниковой навигации трех отечественных производителей, — рассказал Райкевич.

Первые тесты проходят в Томской области в рамках экспериментального правового режима. Трекеры могут повысить безопасность, а также расширить возможности беспилотников в ряде сфер экономики России.

При этом гендиректор отметил, что из-за имеющегося у компании опыта, в случае успешных тестов, эту технологию можно будет запустить максимально быстро.

Ранее стало известно, что в Самарской области планируют запустить производство беспилотников уже в 2023 году. Выпуском и тестированием будет заниматься федеральное предприятие.