Политолог Миршаймер: Запад подгоняет Украину к наступлению из-за страха проиграть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны подталкивают украинские войска к ведению «самоубийственного» наступления, так как боится проиграть на Украине. Так считает американский политолог Джон Миршаймер.

По его словам, украинская армия начала наступление, используя подразделения, которые были обучены НАТО, а западные страны активно подгоняли Киев по срокам. Как он отмечает, все это не привело к желаемому результату, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) «не добрались до первых оборонительных рубежей российских войск», отметил эксперт.

Как заявил Миршаймер, западные страны боятся, что если украинские войска не покажут значительных успехов на поле боя в этом году, то общественная поддержка иссякнет, а это приведет к проигрышу Киева и Запада.

«Запад очень боится, что время уходит, что, если украинцы не продемонстрируют значительных успехов на поле боя в 2023 году, общественная поддержка конфликта иссякнет, и украинцы проиграют - проиграет и Запад», - заявил он в разговоре с Grayzone.

Напомним, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский продолжил наступление из-за давления Запада, который не собирается завершать конфликт на условиях России.