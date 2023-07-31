CNN: ВСУ усилили натиск, что может указывать на новый этап наступления Фото: REUTERS

Усилившиеся попытки украинской армии могут указывать на начало нового этапа наступления Киева. Об этом сообщает телеканал CNN.

В статье отмечается, что украинские войска удваивают свои усилия по прорыву обороны российской армии. Как заявил аналитик Института изучения войны Джордж Баррос, на начало нового этапа также может указывать информация, что Киев кинул в бой батальоны, а также бригады полного состава.

Отмечается, что в течение нескольких недель Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались прорвать многоуровневую защиту российских позиций. Баррос указывает, что такие попытки натыкались на многоуровневые линии защиты, плотные минные поля, танковые ловушки, а также работу ударных вертолетов и истребителей, использующих слабые места в украинском противовоздушной обороны (ПВО) для поражения наземных войск ВСУ.

«Проведение механизированного проникновения такого масштаба, когда противник имеет превосходство в воздухе, чрезвычайно сложно», - отметил Баррос.

Напомним, накануне подполковник ВС Соединенных Штатов Тони Шаффер заявил о полном провале украинского наступления. По его мнению, это произошло из-за некомпетентности президента Украины Владимира Зеленского.