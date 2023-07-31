ФСБ: возбуждено уголовное дело против жителя ДНР за шпионаж в пользу Украины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) за шпионаж в пользу Киева. Об этом заявили в понедельник, 31 июля, в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.

Как сообщается, житель ДНР собирал данные о военных и сотрудниках правоохранительных органов.

Спецслужбы также вынесли предостережения о недопустимости противоправных действий еще четырем жителям региона, попавшим под давление Киева в рамках так называемой программы «Тебя ждут дома».

«Целью данной программы является принуждение уязвимой категории граждан к конфиденциальному сотрудничеству со Службой безопасности Украины и последующее получение сведений военного характера для совершения диверсий», - приводит ТАСС пояснение ФСБ.

В сообщение также отмечается, что в рамках программы «Тебя ждут дома» используются методы психологического давления, а также применяются шантаж, запугивание и физическая сила.

Напомним, на прошлой неделе, 26 июля, Суд приговорил к 15 годам лишения свободы двух агентов украинской разведки, которых обвиняют в шпионаже.