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НовостиОбщество31 июля 2023 6:01

МИД: Россия не будет отыгрываться на простых украинцах за введенный визовый режим

В отличие от режима Зеленского, Россия не будет препятствовать человеческим контактам
Роман ПОЛОСИКОВ
МИД: Россия не будет отыгрываться на простых украинцах за введенный визовый режим

МИД: Россия не будет отыгрываться на простых украинцах за введенный визовый режим

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В отличие от режима Владимира Зеленского, Россия не будет отыгрываться на простых украинцах за введение визового режима. Такое заявление сделал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.

— Для нас очевидно, что решение Киева о выходе из двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан России и Украины было направлено, прежде всего, на разрыв гуманитарных связей между жителями наших стран, — подчеркнул Полищук.

Он также добавил, что Россия не будет препятствовать поддержанию человеческих контактов. Также Полищук уточнил, что большинства россиян есть родственники на Украине, а у украинцев в России.

— Наши народы крепко связывает общая история, духовные и культурные ценности. Разорвать эти нити невозможно, как бы этого ни хотелось Киеву и его западным покровителям, — подытожил представитель МИД.

Напомним, что Украина ввела визовый режим для россиян с первого июля 2022 года. При этом даже наличие визы не гарантирует человеку попадание в страну. Окончательное решение будут принимать сотрудники пограничной службы.