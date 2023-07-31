Стала известна причина ослабления рубля Фото: Олег ЗОЛОТО

Нынешнее ослабление рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в Россию и из нее. Об этом рассказал глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов в интервью ТАСС.

— Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом - притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето - время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет, — подчеркнул министр.

Силуанов также добавил, что некоторые эксперты связывают курс рубля с продажей иностранного бизнеса в России и выводом валюты из страны, однако по договоренности с Центробанком, объемы валюты при продаже бизнеса не превышают один миллиард долларов, что не критично для рынка.

Также на курс рубля влияет и сокращение импорта, но даже несмотря на то, что он постепенно восстанавливается, на данный момент цены на газ довольно низкие.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что рубль слабеет из-за динамики внешней торговли. Она посоветовала не строить теории заговора на этот счет и просто посмотреть, а все эти «качели» не мешают российской экономике, а скорее помогают.