Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли поселок Новопетровка

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселок Новопетровка в Белгородской области Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Новопетровка Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— По предварительной информации, пострадавших нет. Один из снарядов попал в гараж, в результате чего он загорелся, — говорится в сообщении.

Помимо этого осколки второго снаряда попали в частный дом, повредив его фасад и выбив окна. Глава региона добавил, что на месте инцидента работают оперативные службы, которые будут устанавливать сведения о разрушениях и оперативно их устранять.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области. В результате инцидента никто не пострадал, но было повреждено два частных дома и линия электропередач. Аварийные службы сразу же приступили к устранению последствий обстрела.