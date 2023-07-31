Два человека погибли при обстреле Донецка украинскими войсками

В Донецке два человека погибли в результате обстрела Вооруженными силами Украины, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Донецкой народной республики.

Как передает ТАСС, украинские войска нанесли удар по центру Донецка, предварительно, из реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, ВСУ атаковали город артиллерийскими снарядами производства стран НАТО. Помимо двух погибших, есть пять раненых – они госпитализированы. Позже информацию о двух летальных случаях подтвердил врио главы ДНР Деним Пушилин. Он также уточнил, что пострадали шесть человек.

По информации агентства, в Донецке при обстреле со стороны ВСУ произошли десять взрывов. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате прямого попадания боеприпасов в Ворошиловском районе произошли возгорания автобуса и двух легковых автомобилей.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 29 июля, ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку снарядами калибра 155 и 152 миллиметра, выпустив по городу 226 различных боеприпасов. Кроме артиллерии, украинские войска применили при обстрелах реактивные системы залпового огня и ударные беспилотники.