Володин объяснил принятие закона о запрете смены пола

Володин заявил, что закон о запрете смены пола нужен для защиты россиян Фото: Юлия Зырянова/ТАСС

Закон о запрете смены пола, принятый в России, направлен на защиту граждан страны, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Решение направлено на защиту наших граждан, детей, на укрепление института семьи и сохранение традиционных ценностей. За рубежом, в частности в США, растет число операций по смене пола. Это путь, ведущий к вырождению нации», – приводятся слова политика на сайте Госдумы.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает менять пол. Согласно документу , в РФ проведение подобной операции будет возможно только по медицинским показаниям.

Кроме того, после смены пола одним из супругов брак будет аннулирован, а сменившему пол нельзя будет усыновить ребенка. На тех, кто сменил пол до дня вступления в силу этого закона, закон распространяться не будет.