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НовостиОбщество24 июля 2023 15:32

Путин подписал закон о запрете смены пола в России

Проведение такой операции будет возможно только по медицинским показаниям
Екатерина КОСОБОКОВА
Путин подписал закон о запрете смены пола в России

Путин подписал закон о запрете смены пола в России

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает людям менять пол. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно закону, в России проведение подобной операции будет возможно только по медицинским показаниям. Документ также предполагает запрет на смену пола и без проведения соответствующей процедуры в государственных документах.

На тех, кто сменил пол до дня вступления в силу этого закона, данные нормы распространяться не будут.

Инициатива была внесена в Госдуму РФ в мае этого года депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. По словам вице-спикера Петра Толстого, авторами документа стали «почти 400 парламентариев». В пятницу, 14 июля, закон приняли депутаты Государственной думы.

Сайт KP.RU ранее также писал об одобрении ряда поправок к законопроекту о смене пола. Так, из-за смены пола одного из супругов аннулируют брак, а также нельзя будет усыновить ребенка.