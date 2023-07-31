В Самарской области купающейся 12-летней девочке перерубило ноги винтом катера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Самарской области на реке Сок водитель катера перерубил ноги купающейся 12-летней девочке.

Как передает «КП – Самара», инцидент произошел в районе села Малая Царевщина в 10-20 метрах от берега. Когда девочка купалась в реке, мимо нее пронесся катер, зацепив ее ноги винтом. Она получила рубленые раны левой и правой голени, потеряв много крови.

Девочка была госпитализирована в реанимацию, врачи не собираются ампутировать ей конечности. В настоящее время правоохранители ищут водителя катера.

Напомним, 22 июля в Приморье ребенок погиб в результате столкновения гидроцикла и катера на озере Ливадийское. Инцидент произошел, когда местный житель катался на гидроцикле вместе с 10-летним сыном. Его Yamaha VX1100A столкнулась с катером Sea-Doo Sportster, ребенок получил телесные повреждения, оказался в воде и скончался на месте происшествия.