«Повезло остаться в живых»: Мадонна прервала молчание после госпитализации с серьезной инфекцией Фото: из соцсетей

Популярная американская певица Мадонна поблагодарила свою семью и близких друзей за поддержку во время госпитализации. Поп-дива рассказала, что ей повезло остаться в живых в борьбе с серьезной бактериальной инфекцией. Этим она поделилась в своих социальных сетях.

— Любовь семьи и друзей — лучшее лекарство, — написала Мадонна под свежей публикацией.

Артистка отметила, что в это тяжелое время ее дети проявили себя с той стороны, которую она раньше даже не замечала, и теперь их отношения бесповоротно изменились в лучшую сторону.

Напомним, что 24 июня Мадонну нашли без сознания в собственном доме и экстренно госпитализировали в один из госпиталей Нью-Йорка. Там ей ввели трубку в трахею для искусственной вентиляции легких. Менеджер 64-летней певицы сообщил, что у нее обнаружили серьезную бактериальную инфекцию, и она несколько дней оставалась в реанимации.