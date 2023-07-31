ВСУ выпустили по Белгородской области более 100 снарядов за сутки Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 100 снарядов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как уточнил губернатор в своем Telegram-канале, 12 снарядов прилетели по селу Щетиновка, в селе Журавлевка ВСУ сбросили с беспилотников девять гранат, под минометный обстрел попали окраины сел Богун-Городок и Лозовая Рудка, где зафиксированы девять и семь прилетов соответственно.

Кроме того, под обстрел попало село Новопетровка, в котором один снарядов попал в гараж, а осколки второго посекли фасад и выбили окна в частном доме. Еще семь минометных снарядов прилетели по окраине хутора Старый и восемь – по селу Дроновка. Наибольшее число выпущенных ВСУ снарядов пришлось по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа – там зафиксированы 18 прилетов.

Напомним, на прошлой неделе окраина поселка Красное Белгородской области попала под обстрел со стороны украинской армии. В результате пострадал мужчина.