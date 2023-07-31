Песков: Украина расходует помощь НАТО неэффективно и бесцельно Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Киев расходует многомиллиардную помощь Североатлантического альянса неэффективно и бесцельно. По его словам, все это вызывает вопросы у налогоплательщиков в западных странах.

«Многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, бесцельно. Это тоже вызывает большие вопросы в западных столицах и большой дискомфорт у налогоплательщиков западных столиц», - заявил в понедельник, 31 июля, представитель Кремля.

Напомним, 30 июля глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявил, что с начала этого года Киев получил от западных стран более 25 млрд долларов. Как писал сайт KP.RU, по его словам, большая часть средств была получена от Евросоюза.