МЧС: 11 человек погибли из-за непогоды в 17 регионах России за несколько дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обрушившаяся на российские регионы непогода за несколько дней унесла жизни 11 человек. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Российской Федерации.

— На контроле МЧС России находится ликвидация последствий прохождения опасных и неблагоприятных метеорологических явлений по территории 17 субъектов с выпадением обильных осадков и порывами ветра до 27 м/с, — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что от непогоды пострадали 82 человека, а 35 из них понадобилась госпитализация.

Ранее стало известно, что в Приволжье погодные условия унесли жизни девяти человек и еще 76 человек пострадали. Почти 100 тысяч жителей региона остались без света, а также непогода повредила кровлю 41 жилого дома.

Аномальная погодная стихия затронула восемь регионов Приволжья, среди которых Марий Эл, Татарстан и Чувашия, а также Ульяновская, Нижегородская, Пензенская Самарская и Кировская области.