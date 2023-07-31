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НовостиПолитика31 июля 2023 9:53

Песков: украинское наступление не получается, успехов у киевского режима нет

По словам представителя Кремля, Украина находится в весьма трудной ситуации
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков заявил об отсутствии успеха у киевского режима

Песков заявил об отсутствии успеха у киевского режима

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии какого-либо успеха у киевского режима, отметив, что в связи с этим Украина находится в весьма трудной ситуации.

«Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации», - заявил представитель Кремля, подчеркнув, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «не получается так, как оно задумывалось в Киеве».

Песков также заявил, что на фоне отчаяния киевский режим прибег к тактике террористических актов, что пресс-секретарь российского лидера назвал недопустимым.

Как писал сайт KP.RU, говоря о трудности положения, в котором находится киевский режим, Песков также отметил, что Украина неэффективно и бесцельно расходует многомиллиардную помощь Североатлантического альянса, что вызывает вопросы у налогоплательщиков в западных странах.