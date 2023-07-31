Песков: Москва не видит изменения погоды в отношении США и Британии к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не видит каких-либо признаков улучшения отношения Вашингтона и Лондона к России. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Гамову публикацию слов американского кинорежиссера Оливера Стоуна, который обвинил западные СМИ в искажении образа президента России Владимира Путина.

«Нет, это вам показалось, никакая погода не меняется», - заявил представитель Кремля, отмечая на вопрос об отношении Вашингтона и Лондона к Москве.

Ранее американский режиссер Оливер Стоун заявил об американской пропаганде, которая искажает образ российского лидера. Как писал сайт KP.RU, кинорежиссер отметил, что не заметил «воинственности» в поведении президента России во время работы над документальным фильмом о Путине в 2017 году.