Шойгу заявил, что ВСУ потеряли в прошедшем месяце 20 824 человека

Потери Вооруженных сил Украины за прошедший месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 824 военнослужащих и 2 227 единиц различного вооружения», – сказал он на совещании с руководящим составом ВС России.

Глава Министерства обороны РФ уточнил, что ВСУ потеряли в прошедшем месяце десять танков Leopard, 11 боевых машин пехоты Bradley, 40 артиллерийских систем М 777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши. Как отметил министр, поставляемое Украине странами Запада оружие не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает конфликт.

Напомним, Шойгу ранее заявлял об уничтожении около 2,5 тысячи единиц военной техники ВСУ с 4 июня 2023 года. По его словам, украинские войска не достигли поставленных целей ни на одном направлении, а ожидания от поставленного западного оружия можно назвать завышенными.