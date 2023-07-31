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НовостиПолитика31 июля 2023 10:09

Шойгу: ВС России в разы увеличили интенсивность ударов по военным объектам ВСУ

Российские военные стали чаще наносить удары по объектам, обеспечивающим теракты на территории РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил об увеличении интенсивности ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последний месяц.

"ВС РФ увеличили в разы интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим теракты на территории России", - заявил Шойгу. Глава оборонного ведомства в своей речи на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ также сообщил о принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности и повышению защиты от нападения врага с воздуха и моря.

Кроме того, по словам Шойгу, за июль потери ВСУ составили 20824 человека и 2227 единиц различного вооружения, включая танки Leopard (10) и БМП Bradley (11).

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что серьезных изменений в зоне проведения спецоперации нет - противник продолжает нести потери, но стал чаще атаковать в пешем порядке. На всех линиях противник отброшен и остановлен, констатировал глава государства.