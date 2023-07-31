Шойгу: ВС России в разы увеличили интенсивность ударов по военным объектам ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил об увеличении интенсивности ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последний месяц.

"ВС РФ увеличили в разы интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим теракты на территории России", - заявил Шойгу. Глава оборонного ведомства в своей речи на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ также сообщил о принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности и повышению защиты от нападения врага с воздуха и моря.

Кроме того, по словам Шойгу, за июль потери ВСУ составили 20824 человека и 2227 единиц различного вооружения, включая танки Leopard (10) и БМП Bradley (11).

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что серьезных изменений в зоне проведения спецоперации нет - противник продолжает нести потери, но стал чаще атаковать в пешем порядке. На всех линиях противник отброшен и остановлен, констатировал глава государства.