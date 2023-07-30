"Противник везде остановлен и отброшен": Что сказал Владимир Путин о потерях ВСУ и возможности прекращения огня

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов Фото: REUTERS

Про Африку и Советский Союз

…- Все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение. (Речь о временах СССР. - А.Г.)

…Вы знаете, я часто думаю, когда встречаюсь с нашими африканскими друзьями, вот о чем. В какой-то момент в советское время, я это помню хорошо, у нас в обществе сложилось мнение, что мы зря тратим деньги. Ну, зачем мы тратим деньги на Африку? Где эта Африка? У нас своих проблем много.

И сейчас, когда я общаюсь с нашими друзьями из Африки, я с благодарностью думаю о тех людях, которые проводили такую политику в Африке. Они создали мощный задел прочности, дружеских отношений с африканскими странами…

И наши попытки работать на африканском направлении сегодня делаются в интересах, прежде всего, России.

Здесь очень много составляющих. Экономическая – давайте начнём с экономики. Такой огромный потенциал, и он нарастает, причём очень быстрыми темпами, в геометрической прогрессии. Уже 1,5 миллиарда человек в Африке, и это очень молодое население, растёт очень быстрыми темпами…

Об Украине - как части СССР

- Когда мы говорим о том, что СССР оказывал помощь африканским странам, нужно не забывать, что Украина была частью СССР. И они к Украине относятся хорошо и они искренне думают о том, что сделать, чтобы конфликт был прекращен. Они это делают, исходя из внутренних побуждений.

Некоторые ведь там учились, на Украине. Правда, учились на русском языке.

О мирной инициативе стран Африки

- В этой инициативе 10 пунктов, один пункт - обмен пленными.

Вы знаете эту раздутую историю с похищением детей. Ну, мы объясняем просто, никакого похищения не было, это были конкретные действия, направленные на спасение жизни детей. Вот есть конкретный случай, мама умерла, а отец на Украины. И мы готовы отдать ребёнка отцу. Никаких проблем нет, это - придуманная история.

Есть вещи, которые труднореализуемые. Например, один из пунктов - прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, они реализуют наступление. К нам-то что обращаться?

Мы никогда не отказывались от переговоров. Но если там (на Украине. - А.Г.) декрет, запрещающий вести переговоры.

…Есть какие-то вещи попроще, но в целом инициатива, на мой взгляд, может быть положена в основу процессов, направленных на поиск мира. Например, китайская мирная инициатива…

В целом, разговор был долгим, предметным, мы разговаривали полтора - два часа. (Речь о переговорах с лидерами африканских государств на саммите. - А.Г.) Хочу еще раз подчеркнуть - это было с абсолютно дружеских позиций. Реальный поиск каких-то путей, возможностей для того, чтобы ситуацию разрядить.

О ситуации на передовой

- Я в курсе дел происходящих, по несколько раз в день связываюсь с Минобороны. Вчера, уже после всех мероприятий (в 2 часа ночи. - А.Г.) говорил с командующим 58-й армии, командиром полка, которые отличились на Запорожском направлении.

Говорил с командиром 810-й бригады Черноморской. Они доложили на данный момент. Я даже пожалел, что позвонил, потому что ребятам нужно спать. А цель звонка была - поблагодарить за то, что они сделали в ходе боев.

О потерях и смене тактики противника

- Серьезных изменений нет. (Речь о линии соприкосновения. - А.Г.) И я думаю, что это связано с тем, что противник отвел свои штурмовые подразделения.

Они понесли большие потери, но сейчас есть некоторые изменения. Подвозят на передний край бронетехника людей, выбрасывают людей и техника сразу исчезают. И атакуют в пешем порядке,

…Связано все с потерями противника, на данный момент, начиная с 4 июня, я говорил - 405 танков было потеряно (ВСУ. - А.Г.). Сейчас - 415, и 1300 с лишним боевых машин разного класса, 2/3 - западного производства. Активных действий не наблюдается. Потери несут сейчас большие.

Везде противник остановлен, отброшен.

Более того, на некоторых участках наши подразделения не только отбивают атаки, но и переходят в контрнаступления.

На двух участках продвинулись. На одном - на 15 километров по фронту и 4 в глубину.

… И снова - о «зерновой сделке»

- Когда господин Гутерриш (генсек ООН. - А.Г.) нас убеждал, что необходимо войти в «зерновую сделку» и оказать содействие в вывозе украинского зерна… Должно было быть то, что зерно пойдет в беднейшие страны мира. Чтобы гарантировано избавить их от голода.

Из всего вывезенного зерна в районе 3% пошло в эти страны. Ни одно из обещаний, которое было дано нам, выполнено не было.

А мы продлевали многократно участие (России. - А.Г.) в этой сделке в надежде, что обещание будет выполнено…

….Сейчас - давайте будет исполнено (речь об обещаниях, которые давали России. - А.Г.), а потом мы вернемся в сделку. И чтобы беднейшие страны не страдали и чтобы не было оснований в том, чтобы нас обвинять, мы сказали - мы готовы начать поставку зерна бесплатно.

Об украинском неонацизме

- Я слышал, что Украина ищет свою идентичность, самобытность. И стремится к утверждению своей идентичности. И это естественно.

Но почему свою идентичность нужно искать на основе неонацизма? Почему идентичность современной Украины должна быть связана с пособниками Гитлера? Почему люди, которые уничтожил 1.5 млн евреев, русских, поляков сколько уничтожили. Почему на этой базе должна строится идентичность.

Меня поражает глупость людей, которые так делают.

О планах запада по присоединению Западной Украины к Польше

- Угрозу национальной безопасности Украины мы видим, но это не наше дело. Насколько нам известно, есть планы (формирования) не только польско-литовско-украинских подразделений, но уже пробрасываются идеи определенных польских подразделений.

Потому что все в рамках мобилизации выгребают.

Но если это произойдет, это будет началом к отторжению западных территорий Украины в пользу Польши.

У некоторых польских политических элит эта идея очень живуча…

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