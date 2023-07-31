ВСУ обстреляли кафе в Новой Каховке, один человек пострадал Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли кафе в центре Новой Каховки. В результате происшествия ранен один мирный житель. Об этом рассказали в оперативном штабе ВГА города.

— Десять минут назад был прилет в городе возле здания кафе «Ромашка». Один человек пострадал, — говорится в сообщении.

Также из-за происшествия в здании кафе начался пожар. Оперативные службы уже выехали на место инцидента. Других подробностей на данный момент нет.

Ранее стало известно, что из-за обстрела Новой Каховки была повреждена газовая труба, в результате чего 20 домов остались без газоснабжения. 30 июля украинские войска обстреляли поселок Новопетровка в Белгородской области. Пострадавших в результате происшествия нет, но один из снарядов попал в гараж, вызвав там пожар. Другой снаряд повредил фасад частного дома и выбил окна.