Число погибших при обстреле Донецка ВСУ возросло до трех Фото: REUTERS

Количество погибших в результате обстрела украинскими войсками Донецка выросло до трех человек, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как уточняется в Telegram-канале центра, два жителя погибли в Ворошиловском районе, еще одна женщина – в Куйбышевском рапйоне. Кроме того, еще один человек погиб в Горловке. Количество пострадавших при обстреле в Донецке достигло 11.

Напомним, ВСУ в понедельник, 31 июля, нанесли удар по центру Донецка, предварительно, из реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, укракинские военные атаковали город артиллерийскими снарядами производства стран НАТО. При обстреле со стороны ВСУ произошли десять взрывов. Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в результате прямого попадания боеприпасов в Ворошиловском районе произошли возгорания автобуса и двух легковых автомобилей.