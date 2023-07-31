Шойгу: Три корабля проекта «Каракурт» будут приняты в ВМФ РФ до конца 2023 года Фото: пресс-служба Минобороны РФ

До конца 2023 года в состав Военно-морского флота России войдут три корабля проекта 22800 «Каракурт». Такое заявление сделал глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

— В июле Черноморский флот пополнился серийным кораблем этого проекта — «Циклон». Три корабля планируется принять в состав Военно-морского флота до конца текущего года, — заявил Шойгу.

Он отметил, что эти корабли способны наносить высокоточные ракетные удары не только по критически важным объектам на суше, но и по кораблям противника в море. Министр обороны добавил, что в 2024 году еще два таких корабля будут введены в эксплуатацию.

Сергей Шойгу также заслушал доклад о графике производства морских тральщиков проекта 12700 «Александрит». Эти новые корабли будут способны решить задачи противоминной обороны в ближней морской зоне. На них есть самые современные средства поиска и уничтожения мин, и другие передовые технологии.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации увеличили интенсивность ударов по военным объектам Украины. Также были поражены цели, на которых готовились теракты на территории России.