Два человека погибли из-за проливных дождей в Пекине Фото: REUTERS

По меньшей мере два человека погибли в Пекине из-за проливных дождей и вызванных наводнений. Об этом в понедельник, 31 июля, пишет газета «Жэньминь жибао».

Как передает издание, тела погибших нашли на территории западного района Мэньтоугоу, где выпало около 320 мм осадков. Отмечается, в нескольких местах данный показатель достиг 400 мм, а в двух пунктах - превысил 500 мм.

Власти призывают жителей китайской столицы не находиться около рек и водоемов. Незадолго до этого администрация города объявила в нескольких районах Пекина высший (красный) уровень опасности из-за дождей.

Напомним, накануне МЧС сообщило об 11 погибших из-за непогоды в 17 российских регионах за несколько дней. По данным ведомства, пострадали 82 человека, из которых 35 госпитализированы.