«Киев изымает органы»: стала известна шокирующая правда о раненых бойцах ВСУ Фото: ТАСС

Киевский режим использует раненых солдат в качестве биоматериала, тайно изымая у них внутренние органы для трансплантации. Об этом рассказала секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания в Карелии.

— Украинцев не только бросают на так называемые мясные штурмы, приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации, — заявил Патрушев.

Он также отметил, что наверняка именно по этой причине президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет трансплантировать человеческие органы без согласия.

Ранее стало известно, что больницы в подконтрольном Киеву Запорожье больницы переполнены ранеными бойцами Вооруженных сил Украины. Скрыть колоссальные потери в ходе наступления не получается даже у режима Зеленского.