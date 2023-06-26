Рогов: больницы города Запорожье переполнены ранеными бойцами ВСУ

Рогов: больницы Запорожья переполнены ранеными бойцами ВСУ Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что из-за огромных потерь в ходе боев на запорожском направлении больницы подконтрольного Киеву города Запорожье уже переполнены.

“Украинские войска несут колоссальные потери на линии соприкосновения, это даже не может скрыть уже и сам режим Зеленского, который бросил людей на верную погибель, прикрывая свое желание наживы псевдопатриотическими лозунгами и бравадами”, — рассказал Рогов РИА Новости.

По его мнению, Киев бросил все силы на штурм российской обороны на этом направлении из-за того, что Вашингтон поставил Зеленскому задачу продемонстрировать успехи в текущем наступлении до саммита НАТО в середине июля.

Также он отмечал, что в Запорожье сложилась очень сложная обстановка, а украинские власти проводят массовые облавы и репрессии, а на линии столкновения в Запорожской области участились случаи сдачи в плен украинских военных.