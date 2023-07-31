Российские войска уничтожили три диверсионные группы ВСУ в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) украинских войск на Запорожском направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Успеновка Запорожской области отражена атака противника и уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы», – рассказал он в ходе брифинга.

Кроме того, деятельность двух ДРГ Вооруженных сил Украины была пресечена в районах населенных пунктов Марфополь и Приютное Запорожской области. На Южнодонецком и Запорожском направлении потери украинской армии составили до 275 человек. ВСУ также лишились трех танков, шесть БМП, трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей, трех иностранных гаубиц и двух орудий «Мста-Б» и Д-20.

Как писал сайт KP.RU, российские военные на прошлой неделе пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области. В результате была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, уничтожены три лодки и 17 украинских солдат.