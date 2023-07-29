Российские войска пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области Фото: Александр КОЦ

Российские военные в прошедшие сутки пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в Херсонской области. В результате была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), а также уничтожены три лодки и 17 украинских солдат.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Великий, уничтожена одна лодка и пять боевиков», - проинформировал ТАСС со ссылкой на сотрудника оперативных служб Херсонской области.

Также пресечена попытка противника форсировать Днепр в районе острова Алексеевский, там ликвидированы две лодки и 12 солдат.

Российские войска не первый раз успешно пресекают попытку Вооруженных сил Украины форсировать Днепр. Ранее ВСУ были остановлены неподалеку от Антоновки в Херсонской области. В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» удалось уничтожить две украинские лодки и 12 бойцов киевского режима.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее говорил, что ВСУ планируют провести операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС в конце июля 2023 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин недавно заявил, что в последние дни боевые действия в зоне специальной военной операции активизировались. Однако, по данным российского лидера, Вооруженные силы Украины несут большие потери и не имеют успехов ни на одном из направлений.