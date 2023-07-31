Венгрия не согласовала вступление Швеции в НАТО из-за бойкота правящих партий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Венгрии на внеочередном заседании, которое было созвано по инициативе оппозиции, не смог одобрить вступление Швеции в Североатлантический альянс. Причиной этому послужило то, что правящие партии бойкотировали мероприятие и на нем не набралось достаточного количества голосов.

На заседании, трансляция которого осуществлялась на сайте парламента, оппозиционные депутаты смогли лишь обменяться мнениями относительно некоторых вопрос внутренней и внешней политики страны. Парламентарии даже не смогли утвердить повестку встречи, так как для этого не хватило кворума.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна выступает в поддержку вступления Швеции в Североатлантический альянс. В то же время политик отметил, что парламент страны еще не утвердил такое решение. Он добавил, что Венгрия в данном вопросе также контактирует с НАТО и Турцией.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Финляндия уже принята, а вот заявка Швеции еще не ратифицирована двумя членами НАТО – Турцией и Венгрией.