Электронные визы для иностранцев начнут выдавать в России с 1 августа 2023 года

С 1 августа 2023 года на территории Российской Федерации вводится выдача единых электронных виз иностранным гражданам. Фото: Shutterstock

С 1 августа 2023 года на территории Российской Федерации вводится выдача единых электронных виз иностранным гражданам. Система заработает во вторник с 10:00 по московскому времени.

Оформить электронную визу иностранцу для для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок будет проще технически - необходимо заполнить анкету на сайте или в мобильном приложении, рассказывает KP.RU.

Электронная виза будет давать право на однократный въезд и пребывание в России в течение не более 16 суток.

На данный момент электронная виза доступна иностранным гражданам из 52 стран, но этот список будет расширяться. Сейчас в него входят такие страны, как Франция, Испания, Италия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Болгария, Сербия, Португалия, КНДР, Япония, Хорватия и другие.

Напомним, Госдума приняла закон об электронных визах для иностранцев летом 2020 года. Система должна была быть запущена в 2021 году, но была отложена из-за коронавирусной пандемии. В июле 2023 года президент России Владимир Путин поддержал введение электронных виз начиная с 1 августа.