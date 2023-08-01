Новые законы в России с 1 августа 2023: Выплаты пенсионерам, подорожание авто и жилье коррупционеров

Повышается утилизационный взнос, который надо заплатить единоразово при ввозе на территорию России импортных автомобилей Фото: ТАСС

ПОДРАСТУТ ВЫПЛАТЫ НЕКОТОРЫМ ПЕНСИОНЕРАМ

Это прежде всего работающие пенсионеры. Традиционно именно с 1 августа их пенсии пересчитываются — с учетом очередного отработанного года. Сайт KP.RU собрал новые законы в России с 1 августа 2023 года.

Все уже наверно в курсе, что если пожилой человек продолжает работать, пенсия ему не индексируется на величину инфляции — как это делается ежегодно с выплатами неработающим пенсионерам. Но у работающего пенсионера — конечно, если он трудится официально, «по-белому» - с очередным отработанным годом увеличивается стаж и сумма переведенных за него работодателем страховых взносов «на пенсию». А соответственно, увеличивается и количество пенсионных баллов, на основе которых должна рассчитываться пенсия. Поэтому раз в год, как раз с 1 августа, выплаты таким людям пересчитываются.

Сильно большой прибавка не будет. За год работающему пенсионеру можно заработать максимум три пенсионных балла, а это «в деньгах» 371 руб. 31 коп. (стоимость одного пенсионного балла в 2023 году - 123 руб. 77 коп.).

Но это не значит, что продолжать работать пенсионерам не выгодно. Когда такой труженик все же решит уйти на заслуженный отдых, пенсию ему проиндексируют «оптом». Сразу за все те годы, когда ее не индексировали как работающему. В итоге она окажется больше, чем была бы без дополнительного трудового стажа и пенсионных баллов, то есть если бы тот же человек перестал работать в положенный по возрасту срок.

Еще одна группа пенсионеров, у которых с 1 августа пересчитают выплаты, - бывшие летчики и горняки. Члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и некоторые работники угольной промышленности при определенной выслуге лет имеют право на особую доплату к пенсии за опасные условия труда. Сумма надбавки определяется в индивидуальном порядке по сложной формуле. А четыре раза в год ее корректируют - в том числе с 1 августа.

Сильно большой прибавка не будет. За год работающему пенсионеру можно заработать максимум три пенсионных балла Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИМПОРТНЫЕ АВТО СНОВА ПОДОРОЖАЮТ

Продолжаем рассказывать про новые законы в России с 1 августа 2023 года. Так, с этого месяца в стране повышается утилизационный взнос, который надо заплатить единоразово при ввозе на территорию России импортных автомобилей. Это касается как новых машин, так и с пробегом. И как компаний, так и частных лиц. Причем вводится еще и ряд новшеств.

Начнем с юридических лиц, то есть компаний. Рост размера утильсбора для них означает, что граждане, все еще мечтающие покататься на иномарках, в автосалонах увидят новые цены — выросшие пропорционально. Рост такой:

- на легковые авто с объемом двигателя до 2 литров — с со 178,4 до 300 тысяч рублей,

- от 2 до 3 литров - с 281,6 до 844 тысяч рублей,

- свыше 3 л — с 445 тысяч рублей до 970 тысяч,

- на электромобиль - с 32,6 до 360 тысяч рублей.

Если авто ввозится частным образом «для себя», то заплатить надо 3,4 тысяч рублей за новую машину и 5,2 тысячи за авто с пробегом более трех лет. Но если вы это авто в течение трех лет продадите, до сбор с вас возьмут по ставке для юридических лиц (то есть компаний — см. выше). Так власти предполагают бороться с теми, кто ввозит авто для перепродажи.

Так же по ставке для компаний придется платить и гражданам, которые прикупили себе за рубежом авто с движком более трех литров — пусть даже собираются лично ездить на нем ближайшие десять лет.

ЖИЛЬЕ КОРРУПЦИОНЕРОВ МОЖНО БУДЕТ КУПИТЬ НА АУКЦИОНЕ

С 4 августа изъятую у коррупционеров дорогостоящую недвижимость можно будет продавать на аукционах. Речь идет о жилье, рыночная стоимость которого в расчете на квадрат площади в два раза и более превышает среднюю по региону (при этом подразумевается рыночная стоимость «по Росстату»).

Сейчас в специальном госфонде накопилось уже порядка 140 таких объектов, но до сих пор было непонятно, что с ними делать. По ранее действующему законодательству, такое жилье могло использоваться только для безвозмездной передачи в пользу нуждающихся. Например, для малоимущих очередников или в качестве маневренного фонда для размещения тех, кто временно остался без жилья в силу каких-то катаклизмов. Как делить изъятый особняк между очередниками, так до сих пор и не придумали. Поэтому принять более понятную схему: особняк продается с торгов, а уже вырученные деньги направляются на оказание помощи социально нуждающимся гражданам.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ: НОВЫЕ ЗАКОНЫ В РОССИИ С 1 АВГУСТА 2023

- С 1 августа 2023 года в России станет законным использование цифрового рубля. Пока — в порядке эксперимента.

Главное, что надо об этом знать: цифровой рубль — не криптовалюта, но и не обычные безналичные деньги. У каждого цифрового рубля будет свой уникальный номер, что делает их похожими на усовершенствованные под 21 век бумажные купюры.

С 1 августа 2023 года в России станет законным использование цифрового рубля Фото: Shutterstock

Еще один важный момент: «цифровые» кошельки будут открываться только на специальной платформе, оператором которой будет ЦБ (то есть банкам подзаработать на гражданах и организациях еще и на третьей форме рубля, похоже, не дадут).

Один цифровой рубль равен обычному рублю в любой другой форме.

- С 1 августа у нас должны заработать электронные визы для иностранцев. Их, по понятным причинам, будет проще оформить технически — надо лишь заполнить заявление на сайте или в мобильном приложении. Электронная виза дает право на однократный въезд и пребывание у нас в течение не более 16 суток. Пока — для граждан из 52 стран, но список будет расширяться.

- С 4 августа за помощь иноагентам в незаконной деятельности можно будет схлопотать штраф. Для граждан - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Но сначала Минюст выдаст предписание об устранении нарушений. Тех, кто не устранит, - будут штрафовать.

- С 4 августа ограничат перевозку немаркированных электронных сигарет и других подобных изделий. Для тех, что с нагреваемым табаком, - не более 200 на человека. С никотиновой жидкостью — не более 50 миллилитров.

Откуда они у вас могут взяться? Например, если вы их купили где-нибудь в Армении или Казахстане, с которыми у нас нет таможенной границы. Или — в торговой точке, где такие изделия продаются уже у нас в России.

Подобные ограничения уже действуют для обычных сигарет и табака.

- С 13 августа будет расширен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В список добавлены новые лекарственные формы, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Для тех, кто не понял, о чем речь: таблетка и, например, гранула — это разные лекарственные формы. Цены на лекарства из перечня жизненно важных регулирует государство.