Российские войска уничтожили цех по сборке беспилотников ВСУ под Харьковом Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили цех по сборке беспилотников для украинской армии в Харьковской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, российскими войсками был поражен штаб и место проживания оперативного состава 35 бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины рядом с населенным пунктом Веселое Запорожской области, а также уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Дачное ДНР.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 31 июля, министр обороны России Сергей Шойгу назвал количество потерь ВСУ за прошедший месяц. По его словам, украинская армия потеряла 20 824 человека и 2227 единиц вооружения, в том числе десять танков Leopard, 11 боевых машин пехоты Bradley, 40 артиллерийских систем М 777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.