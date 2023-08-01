Закон о цифровом рубле в России вступает в силу с 1 августа 2023 года Фото: Shutterstock

Жители России смогут легально пользоваться цифровым рублем с 1 августа этого года – именно в этот день в стране вступает в силу закон о цифровом рубле.

Пока использование этой формы национальной валюты будет доступно в экспериментальном порядке. Стоит отметить, что цифровой рубль не является ни криптовалютой, ни обычными безналичными деньгами. Каждый цифровой рубль будет иметь уникальный номер – это делает его своего рода усовершенствованной версией бумажного рубля.

Для открытия цифровых кошельков создадут специальную платформу, при этом ее оператором станет Банк России. Таким образом, можно предположить, что банки заработать на россиянах и организациях не смогут. Один цифровой рубль будет равен обычному рублю в любой другой форме.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении в оборот цифрового рубля и запуске платформы для осуществления операций с ним. Таким образом, теперь России начнут выпускать три вида национальной валюты – наличная, безналичная и цифровая. Все они становятся элементами единой экономической системы страны.