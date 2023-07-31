Смолинский маньяк оказался причастен к убийству и расчленению женщины

СК: похититель девушки в Челябинской области убил и расчленил женщину в 2011 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Челябинской области, который 14 лет удерживал в плену и насиловал девушку в поселке Смолино, оказался причастен к убийству местной жительницы в 2011 году. Об этом в понедельник, 31 июля, проинформировало СУ СК по региону.

«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году», - сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что по факту произошедшего следователи завели уголовное дело об убийстве. Они выяснили, что смолинский маньяк после того, как убил женщину, расчленил ее тело и закопал останки в погребе своего дома.

Напомним, ранее в челябинском поселке Смолино сотрудники правоохранительных органов задержали 51-летнего местного жителя, который 14 лет держал в плену в частном доме девушку. Все эти годы он насиловал ее под угрозой убийства. Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения человека.

CHEL.KP.RU писал о том, что смолинский маньяк может быть причастен к двум убийствам. Сначала сбежавшая пленница рассказала о том, что была с подругой. Обе прожили в доме маньяка несколько лет, но потом он решил избавиться от одной из женщин. Ее кости обнаружили во дворе дома.

Известно также, что семья выжившей пленницы несколько раз обращалась в полицию. Но поиски ни разу не дали результата.