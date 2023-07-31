Кадыров заявил об упреждающем ударе по позициям ВСУ в Харьковской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащие подразделения «Запад-Ахмат» нанесли упреждающий удар по позициям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Сотницкий Казачок Харьковской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Подразделения начальников отделов МВД РФ Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова совместно с военнослужащими «Запад-Ахмат» нанесли упреждающий удар по укронатовским бандитам на их территории – в районе населенного пункта Сотницкий Казачок Харьковской области», – написал он в Telegram.

По словам политика, чеченские бойцы взяли за основу тактику украинских диверсантов, осуществляющих вылазки в Белгородскую область, но целью российских бойцов является строго живая сила и техника. Как отметил Кадыров, «врага лучше бить на его собственной территории», поскольку так можно эффективнее обеспечить безопасность приграничных населенных пунктов.

Напомним, глава Чечени ранее сообщил, что более в зоне проведения специальной военной операции на Украине находятся более семи тысяч чеченских бойцов. По его словам, с начала проведения СВО в зону боевых действий из Чечни было направлено более 28 тысяч бойцов, среди которых около 13 тысяч добровольцев.