Число эвакуированных из проливных дождей в Пекине превысило 52 тысячи Фото: REUTERS

В Пекине из-за проливных дождей эвакуировали уже более 52 тысячи человек, сообщило управление по предотвращению наводнений столицы Китая.

Как передает издание Beijing Wanbao, по состоянию на 15:00 мск в Пекине были эвакуированы 52 384 человека, находившихся в опасности. Кроме того, были закрыты 107 горных дорог и приостановлена работа на 4 069 строительных объектах. Посещение достопримечательностей города также недоступно.

Напомним, по меньшей мере два человека погибли в Пекине из-за проливных дождей и вызванных ими наводнений. Тела погибших нашли на территории западного района Мэньтоугоу, где выпало около 320 миллиметров осадков. Власти города призвали жителей китайской столицы не находиться около рек и водоемов. Незадолго до этого администрация Пекина объявила в нескольких районах города высший (красный) уровень опасности из-за дождей.