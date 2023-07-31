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НовостиПолитика31 июля 2023 17:32

Три человека погибли и 15 ранены при обстреле ВСУ села Басань в Запорожье

Под завалами после обстрела ВСУ в Запорожской области находится 12-летний ребенок
Юлия ВАСИЛЬЕВА

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины 31 июля обстреляли село Басань в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

По его данным, три человека погибли и еще 15 ранены в результате обстрела села Басань. Кроме того, под завалом после обстрела находится 12-летний ребенок. На месте продолжают работать сотрудники спасательных служб, заявил Балицкий.

Также 31 июля стало известно об обстреле со стороны ВСУ Донецка, количество погибших в результате обстрела выросло до трех человек.