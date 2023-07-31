Илон Маск удивил пользователей Twitter необычным фото

Илон Маск.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск удивил пользователей Twitter необычным кадром. Его он опубликовал на своей странице.
В своем посте Маск решил признаться в любви к Канаде и предстал перед объективом в футболке с надписью "Я люблю Канаду".
Однако в социальной сети пользователи обнаружили интересный нюанс, поскольку слово "Канада" не полностью читалось из-за пиджака Маска.
Ранее американский миллиардер сообщил, что в Twitter в ближайшем будущем останется доступным только темный режим.
Кроме того, в скором времени в социальной сети может измениться и знаменитый логотип. Илон Маск сообщал, что в компании рассматривают замену птицы на X. По мнению миллиардера, такой знак станет воплощением несовершенства человека, которое делает его уникальным.