Илон Маск удивил пользователей Twitter необычным фото

Илон Маск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск удивил пользователей Twitter необычным кадром. Его он опубликовал на своей странице.

В своем посте Маск решил признаться в любви к Канаде и предстал перед объективом в футболке с надписью "Я люблю Канаду".

Однако в социальной сети пользователи обнаружили интересный нюанс, поскольку слово "Канада" не полностью читалось из-за пиджака Маска.

Ранее американский миллиардер сообщил, что в Twitter в ближайшем будущем останется доступным только темный режим.

Кроме того, в скором времени в социальной сети может измениться и знаменитый логотип. Илон Маск сообщал, что в компании рассматривают замену птицы на X. По мнению миллиардера, такой знак станет воплощением несовершенства человека, которое делает его уникальным.