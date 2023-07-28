Илон Маск заявил, что в Twitter останется только темный режим Фото: REUTERS

Миллиардер Илон Маск сообщил, что в Twitter в ближайшем будущем останется доступным только темный режим.

«Эта платформа будет иметь скоро только темный режим», - написал предприниматель в своей социальной сети.

Он пояснил, что темная тема «лучше во всех отношениях».

В то же время, по информации издания The Verge, многие пользователь Twitter остались недовольны таким решением, заявив, что светлый режим намного удобнее.

Ранее Маск заявил о своих планах убрать птицу на логотипе Twitter, заменив ее на X. По мнению предпринимателя, такой знак станет воплощением несовершенства человека, которое делает его уникальным.

Позже социальная сеть обновила логотип, заменив изображение голубой птицы на черно-белый X.

Напомним, Twitter Inc. был основан в 2006 году. Маск купил социальную сеть осенью 2022 года за 44 млрд долларов.