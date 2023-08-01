Кадыров опроверг фейк о гибели 500 чеченских бойцов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг фейк о гибели 500 чеченских бойцов. В прямом телеэфире он рассказал, почему информация о гибели одновременно пятисот бойцов не может быть правдой.

«Ни на одну военную операцию не отправят сразу 500 бойцов. Чтобы все понимали, 500 человек вместе мы никогда не отправляем. Отправлять столько — нет надобности, у нас есть своя тактика, стратегия. И в первую очередь это обеспечение безопасности и сохранение жизни человека», - сказал глава Чеченской Республики в эфире ЧГТРК «Грозный».

Ранее ложью назвал слухи о гибели 440 чеченских бойцов на Украине генерал-майор Апти Алаудинов.

Тем временем военнослужащие подразделения «Запад-Ахмат» нанесли упреждающий удар по позициям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Сотницкий Казачок Харьковской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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