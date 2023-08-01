Беспилотник попал в одну из башен "Москва Сити" в ночь на 1 августа. Фото: REUTERS

Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат в Подмосковье в ночь на 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что еще один беспилотник попал в башню "Москва-Сити", в башне поврежден фасад на уровне 17-го этажа. Также сообщается, что еще несколько беспилотных летательных аппаратов были сбиты системами ПВО. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия», - написал Собянин в Telegram.

Ранее сообщалось, что ранним утром в воскресенье, 30 июля 2023 года, Украина вновь пыталась атаковать российскую столицу беспилотниками. В Министерстве Обороны России сообщили, что два БПЛА были подавлены средства радиоэлектронной борьбы. Именно они, потеряв управление, и упали на территорию "Москва-Сити" около 4 часов утра.

Вот что житель "Москва-Сити" рассказал о падении украинского дрона.